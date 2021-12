La variante Omicron spaventa Johnson | ecco il piano B in Gran Bretagna con Green pass | smart working e mascherine

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - CarloCalenda : Dopo la variante omicron, la variante decisionista. Manco fosse un insulto. Good night and good luck. - ItaTvfan : @ariannachieli Da quello che sta emergendo....c'è da avere piu' paura di questi vaccini che della variante #omicron.... - LuigiF97101292 : RT @LVDA_Acid: E siamo alla terza conferma che la variante Omicron sarà la fine definitiva di questa follia... -

Il premier Johnson annuncia una nuova stretta contro il coronavirus, abbandonando il cosiddetto 'piano A', tutto concentrato sulla massiccia campagna di vaccinazione. Consigliato il lavoro agile, la ...Il ministro Roberto Speranza accoglie con cautela l'ipotesi che tre dosi Pfizer, come annunciato dal colosso farmaceutico, possano neutralizzare la. 'Aspettiamo il giudizio delle autorità internazionali come l'Oms, l'Ema e la nostra Aifa. Non c'è ancora un giudizio finale e l'impatto dellanon è ancora certo. Non ...Ancora largamente prevalente la variante Delta, i casi di Omicron confermati sono 17: 7 in Campania legati al manager Eni rientrato dal Sudafrica; 3 in Veneto, uno in Piemonte, due in Sardegna, uno in ...La variante Omicron spaventa la Gran Bretagna, che rischia 1 milione di casi entro fine anno, e Boris Johnson annuncia la stretta: l’obbligo di mascherina si allarga, torna lo smart working, il green ...