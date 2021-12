In un cantautorato in crisi spicca qualche novità

Leggi su giornaledellospettacolo.globalist

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) di Lucia Mora Sento spesso dire che ilitaliano è morto. Per carità, è legittimo pensarlo: De André non c'è più, Gaber non c'è più, Battiato nemmeno. Guccini si dedica ai romanzi, Fossati ...