Il Concilio Vaticano II | spartiacque del Novecento e della Chiesa

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dove, quando, come e perché ha avuto inizio la crisicattolica, l’Impero predestinato a prevalere contro le porte degli Inferi che sembra essere entrato in un coma irreversibile in metà del pianeta? Alcuni risponderanno che il tramonto è il risultato di una secolarizzazione indotta dalla globalizzazione e dell’americanizzazione dei costumi. Altri diranno che InsideOver.