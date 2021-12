GF Vip6 | la notte hot di Manuel e Lulù

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si riaccende il fuoco della passione traBortuzzo eSelassiè! Ladiventa bollente Dopo settimane di pianti, di critiche e di inaspettate nomination, torna il sereno traBortuzzo eSelassiè. Più che di serenità, però, tra i due scatta un vero e proprio momento di sensualità! Mentre gli altri concorrenti si trovano alle prese con pennelli, porporina e bizzarri addobbi natalizi,si dedicano ad attività “extracurricolari” super hot. L’ex prima coppia di casa GF Vip, infatti, torna ad intrattenere il pubblico a casa con un sensualissimo massaggio che, stavolta, mette in mostra il lato B di. Differentemente da quanto si è visto in passato, è proprioa fare un sensualissimo massaggio ...

...i nuovi concorrenti che avrebbero dovuto oltrepassare la porta della Casa del Grande Fratello,... Erano tipo l'una di. La notizia quindi me l'ha data lui, perché poi si è saputo il giorno ...I due concorrenti del Grande Fratellosi sono scambiati anche un bacio cinematografico ladi Halloween e un altro a stampo durante un gioco organizzato dagli autori del programma ...Grande Fratello. Gabriele Parpiglia ha raccontato le motivazioni che hanno portato all'esclusione di Giulio Raselli, Giulio Cavaglià e Ferdinando Giordano dalla Casa del Grande Fratello Vip6. Non entr ...Poi durante la diretta coloro che erano in nomination sono state salvate uno alla volta fino ad arrivare a Lulù e Clarissa. Dopo Alex Belli e Soleil Sorge, l’attenzione si è focalizzata sulla principe ...