Frontale tra due auto sulla statale | morto un ragazzo | gravissima una bimba di 12 anni

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In un incidente460 in provincia di Torino, undi 27ha perso la vita, e tre persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 12. Une tre feriti, questo il tragico bilancio dell’incidente verificatosi ieri serastrada460 nel tratto compreso tra Leini e L'articolo proviene da YesLife.it.

L'incidente si è verificato attorno alle 22,30 nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda: quattro le persone coinvolte nel sinistro. La 19enne deceduta sul colpo viaggiava con un'amica. È stata trasportata in elicottero a Milano. L'impatto nel tardo pomeriggio tra Mortara e Cergnago: ci sono altri tre feriti. Una 19enne di Idro (Brescia) è morta in uno schianto frontale nella galleria tra Vobarno e Carpeneda; grave l'amica che era in auto con lei.