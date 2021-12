Covid | in Lombardia 3 373 positivi | 245 a Bergamo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) A fronte di 112.492 tamponi effettuati, sono 3.373 irilevati innella giornata di mercoledì 8 dicembre, per unatà del 3%. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 25 decessi: il saldo dei ricoveri nei reparti fa segnare un +25 (1.066 ricoverati), mentre quello delle terapie intensive è di +2 (136 ricoverati). I nuovi casi per provincia Milano 865245 Brescia 445 Como 215 Cremona 99 Lecco 111 Lodi 103 Mantova 174 Monza e Brianza 388 Pavia 207 Sondrio 50 Varese 381

...Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 34.504 in...I malatiricoverati nei reparti ordinari sono 741 ( - 31), quelli nelle terapie intensive 129 ( - 3).FRIULI VENEZIA GIULIA Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati ...Sono 618 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 23.329 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 975. Il tasso di positività scende leggermente a […] ...Il covid c’è ma probabilmente grazie ad una copertura vaccinale comunque già piuttosto robusta non sfonda in Sicilia. Questo è quanto emerge dal bollettino covid dell’8 dicembre del ministero della Sa ...