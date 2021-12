Covid: in Campania aumentano ricoveri ordinari e terapie intensive (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Peggiora il quadro Covid in Campania. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1175 positivi a fronte di 32.862: il tasso di contagio risale al 3,57%, dopo il 3,14 di ieri. Una persona è morta. Si registra un aumento dei ricoveri in terapia intensiva: si passa dai 22 di ieri ai 25 di oggi. Per quanto riguarda i reparti ordinari, sono 350 i ricoverati, a fronte dei 342 precedenti. Esattamente un mese fa, le persone in terapia intensiva erano 17, quelle ricoverate nei reparti ordinari 275. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.175 Test: 32.862 Deceduti: 1 ? Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Peggiora il quadroin. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1175 positivi a fronte di 32.862: il tasso di contagio risale al 3,57%, dopo il 3,14 di ieri. Una persona è morta. Si registra un aumento deiin terapia intensiva: si passa dai 22 di ieri ai 25 di oggi. Per quanto riguarda i reparti, sono 350 i ricoverati, a fronte dei 342 precedenti. Esattamente un mese fa, le persone in terapia intensiva erano 17, quelle ricoverate nei reparti275. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 1.175 Test: 32.862 Deceduti: 1 ? Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza ...

