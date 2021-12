Covid: il paziente zero Omicron: "Superata una dura prova, vaccinatevi!" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Dopo venti giorni di quarantena resta la sensazione di aver superato una prova molto dura e senza le conseguenze gravi che hanno subito altre persone. E ciò grazie al vaccino, che ci ha fatto stare... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Dopo venti giorni di quarantena resta la sensazione di aver superato unamoltoe senza le conseguenze gravi che hanno subito altre persone. E ciò grazie al vaccino, che ci ha fatto stare...

