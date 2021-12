"Come ti sbagli", "Un errore". "Rissa" Giletti-Lucarelli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il dentista biellese che voleva farsi vaccinare al braccio in silicone stasera sarà ospite in trasmissione. Con buona pace della Lucarelli Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il dentista biellese che voleva farsi vaccinare al braccio in silicone stasera sarà ospite in trasmissione. Con buona pace della

Advertising

stanzaselvaggia : Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli. - gio_post : RT @MariuzzoAndrea: E come ti sbagli? ?????? - IlPaoloGiordano : @AnnalisaVolpin3 Può essere usato anche per marinare (ad esempio il pesce spada). Oppure come ingrediente del salmo… - theferroniz : vedete come il mio dipinto è partito per un lungo viaggio lontano dagli errori e dagli sbagli che ho commesso E NON… - ElLy76288888 : @Anna6Anny Mi dispiace ma ti sbagli!é lei che si isola perché vuole essere cercata come una bimba viziata!per fortu… -