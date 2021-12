Beautiful anticipazioni | la decisione di Steffy su Finn

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 9 dicembre 2021? Nessun ponte per le soap di Canale 5 che vanno comunque in onda in modo regolare. Oggi non ci sarà solo Uomini e Donne, al posto del programma di Maria de Filippi vedremo infatti un film di Natale. Ma torniamo a Los Angeles con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani della soap di Canale 5. Negli ultimi episodi avrete visto la bella sintonia che è nata traegan e Thomas. Il Forrester spera che sua sorella possa voltare pagina al fianco di un altro uomo e dimenticare finalmente Liam. Thomas però continua a essere ossessionato da Hope tanto parlare ore su ore con il manichino che la rappresenta. Zende intanto cerca di capire i sentimenti che Zoe nutre per Carter. Quinn si auto-invita in casa di Flo e ...

Scopriamo tutte lesettimanali didal 6 all'11 dicembre 2021 Una Vita: Ledell'episodio di oggi 8 dicembre 2021 Nella puntata di Una Vita di oggi - 8 dicembre ..., vediamo lepiù nel dettaglio. Thomas continua a parlare di Hope con Finn, sostenendo che in realtà il manichino con le sembianze di Hope che lui ha portato a casa lo ha ...Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 9 dicembre 2021? Nessun ponte per le soap di Canale 5 che vanno comunque in onda in modo regolare. Oggi non ci sarà so ...Nella nuova puntata di Beautiful di oggi 8 dicembre 2021: Hope vuole dare un’altra opportunità a Thomas, Brooek e Liam mettono in guardi ...