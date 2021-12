Via libera al vaccino per i bimbi: "Per i fragili terza dose dopo 28 giorni" (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ministero della Salute ha ufficializzato la vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni attraverso una circolare. Per i fragili terza dose a 28 giorni Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 dicembre 2021) Il ministero della Salute ha ufficializzato la vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni attraverso una circolare. Per ia 28

Advertising

borghi_claudio : Finlandia non dà il via libera alla vaccinazione generalizzata per i bambini. Noi invece abbiamo in televisione ogn… - matteosalvinimi : Perfino la Commissione UE dà il via libera al nucleare pulito e sicuro come energia del futuro, ora tocca a noi! - AndreaOrlandosp : Una buona notizia per l’Europa e per l’Italia. Oggi il Consiglio dei ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali… - RobbyItaliano : RT @Pie974: Via libera ai #vaccini per i #bambini 5/11 anni. I genitori li accompagneranno festanti all' hub così loro faranno la #TerzaDo… - darianichele : RT @borghi_claudio: Finlandia non dà il via libera alla vaccinazione generalizzata per i bambini. Noi invece abbiamo in televisione ogni gi… -