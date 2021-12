Verso farmaco universale per Covid, “curerebbe anche raffreddore” (Di martedì 7 dicembre 2021) Un farmaco universale contro ogni variante di Covid e contro tutti i microbi della stessa famiglia, capace dunque di bloccare qualunque coronavirus, “in teoria potrebbe funzionare pure contro il raffreddore”. anche questa infezione di base benigna, ma super contagiosa e di fatto ad oggi senza una cura che non si limiti ai rimedi sintomatici, potrebbe trovare una terapia grazie agli studi di Angelo Reggiani (Iit di Genova), Paolo Ciana (università Statale di Milano) e Vincenzo Lionetti (Scuola superiore Sant’Anna di Pisa). I tre scienziati italiani hanno infatti brevettato una strategia in grado di impedire al patogeno di Covid-19 e a tutti i suoi ‘parenti’ l’ingresso nella cellula bersaglio. Il primo tassello di un farmaco che potrebbe quindi chiudere la porta allo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Uncontro ogni variante die contro tutti i microbi della stessa famiglia, capace dunque di bloccare qualunque coronavirus, “in teoria potrebbe funzionare pure contro il”.questa infezione di base benigna, ma super contagiosa e di fatto ad oggi senza una cura che non si limiti ai rimedi sintomatici, potrebbe trovare una terapia grazie agli studi di Angelo Reggiani (Iit di Genova), Paolo Ciana (università Statale di Milano) e Vincenzo Lionetti (Scuola superiore Sant’Anna di Pisa). I tre scienziati italiani hanno infatti brevettato una strategia in grado di impedire al patogeno di-19 e a tutti i suoi ‘parenti’ l’ingresso nella cellula bersaglio. Il primo tassello di unche potrebbe quindi chiudere la porta allo ...

Advertising

CottarelliCPI : Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi cor… - fisco24_info : Verso farmaco universale per Covid, 'curerebbe anche raffreddore': Reggiani (Iit): 'La terapia a cui lavoriamo funz… - PasqualeCacace5 : RT @italiaserait: Verso farmaco universale per Covid, “curerebbe anche raffreddore” - italiaserait : Verso farmaco universale per Covid, “curerebbe anche raffreddore” - StraNotizie : Verso farmaco universale per Covid, 'curerebbe anche raffreddore' -