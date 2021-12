Turi (Uil Scuola), “I rapporti con il Governo sono deteriorati. Non si investe sulle persone. Reclutamento? Serve una sanatoria per i precari” [INTERVISTA] (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 10 dicembre sarà il giorno dello sciopero generale, indetto da Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda. Le risorse in legge di bilancio, che per la Scuola sono giudicate irrisorie, rappresentano la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Reclutamento, concorsi, vincoli di mobilità, sicurezza sono infatti i temi più caldi su cui da tempo le organizzazioni sindacali puntavano per un dialogo con il Governo. Dialogo che hanno deciso di interrompere da qualche settimana. L'articolo Turi (Uil Scuola), “I rapporti con il Governo sono deteriorati. Non si investe sulle persone. Reclutamento? Serve una ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 10 dicembre sarà il giorno dello sciopero generale, indetto da Flc Cgil, Uil, Snals Confsal e Gilda. Le risorse in legge di bilancio, che per lagiudicate irrisorie, rappresentano la goccia che ha fatto traboccare il vaso., concorsi, vincoli di mobilità, sicurezzainfatti i temi più caldi su cui da tempo le organizzazioni sindacali puntavano per un dialogo con il. Dialogo che hanno deciso di interrompere da qualche settimana. L'articolo(Uil), “Icon il. Non siuna ...

Advertising

ProDocente : Turi (Uil Scuola), “I rapporti con il Governo sono deteriorati. Non si investe sulle persone. Reclutamento? Serve u… - orizzontescuola : Turi (Uil Scuola), “I rapporti con il Governo sono deteriorati. Non si investe sulle persone. Reclutamento? Serve u… - solounastella : RT @TecnicaScuola: La Legge di Bilancio ha soldi per tutti ma non per la scuola, Turi (Uil): la cattiva politica neoliberista sta rovinando… - TecnicaScuola : La Legge di Bilancio ha soldi per tutti ma non per la scuola, Turi (Uil): la cattiva politica neoliberista sta rovi… - giubecc : RT @orizzontescuola: Turi (Uil Scuola): “Sostegno à la carte e docenti a domicilio. Non c’è fine alla mortificazione di una categoria che n… -