Tiroidite di Hashimoto | l’esperto | “Cos’è e come si cura”

(Di martedì 7 dicembre 2021) “‘Dottore, ho la tiroide, quella giapponese’. È capitato a molti endocrinologi di sentire questa frase in ambulatorio. Si potrebbe sorridere se non ci fosse nelle parole della paziente la preoccupazione per una malattia dal nome così esotico e che riguarda un organo ritenuto così importante. Altre volte le pazienti hanno già una lunga storia clinica, ma restano in apprensione per il livello di questi fastidiosi anticorpi anti tiroide, che rimangono sempre alti, con i loro asterischi che spiccano sui referti delle analisi. Spesso la paziente esprime tutti i suoi timori per la terapia ormonale che dovrà iniziare, soprattutto se in è gravidanza o se ne sta programmando una. Stiamo parlando delladi, una delle malattie più frequenti nella popolazione, tanto che ne è affetta circa una persona su venti, con una spiccata prevalenza per il ...