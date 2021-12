Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol | le formazioni ufficiali

(Di martedì 7 dicembre 2021) Loé fuori dalle competizioni europee, avendo già la certezza di chiudere il gruppo D all’ultimo posto: non resta che concludere la fase a gironi provando a conquistare, contro lo, la prima vittoria (di seguito le). Rispetto alla scorsa edizione del torneo, quando gli ucraini si giocarono la qualificazione agli ottavi nell’ultimo turno, nella stagione odierna le cose sono andate diversamente. La squadra di De Zerbi è riuscita a conquistare solo un punto, frutto del pareggio con l’Inter nella gara di andata. Lovanta anche il peggior attacco fino a questo momento con un solo gol segnato, alla pari con Dinamo Kiev e Malmö. Altra storia in campionato: gli ucraini vengono da sette vittorie consecutive (otto con la gara della coppa ...

... nel girone C sarà invece la volta di Ajax Sporting Lisbona e Borussia Dortmund Besiktas ; infine avremo anche il girone D, che ci proporrà Real Madrid Inter eSheriff Tiraspol . Nel ...La classifica ad una giornata dal termine: 12 Real Madrid; 10 Inter; 6 Sheriff; 1Le formazioni ufficiali del confronto tra Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol, valevole per la sesta e ultima giornata dei gironi della Champions League 2021/2022. Le scelte dei due allenatori ...PREPARTITA. Shakhtar Donetsk - Sheriff Tiraspol è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022. La partita è in programma il giorno 7 dicembre all ...