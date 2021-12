Scuola fai-da-te | la soluzione dei genitori No vax all’istruzione dei figli ai tempi del Green pass

(Di martedì 7 dicembre 2021) Come già il car sharing, è con l’home schooling, lafai da te, che i No vax stanno provando ad aggirare le restrizioni decise dal governo nella strategia della lotta al Coronavirus e nel tentativo di portare sempre più persone a vaccinarsi. «Quando la legge diventa ingiustizia, la resistenza diventa un dovere»: il sito difendersiora.it si apre con una citazione di Thomas Jefferson. Qui si organizza lafai da te, un’ipotesi prevista dalla legge e che ora, indi Covid, sta rappresentando un’alternativa a queiche non vogliono vaccinare i(il vaccino non è obbligatorio, si ricorda) o che hanno in spregio cose come la mascherina in classe, ile il distanziamento. Lafamiliare L’homeschooling o ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola fai

Come immagini e come ti piacerebbe l'educazione sessuale a scuola? Immagino classi dove ognuno ... ma secondo me la cosa bella dell'educazione sessuale è che si tratta di cose che fai con altre persone.
Laddove non si convince, si scatena la creatività e il far da sé. Barche private, iniziative dovunque, social scatenati, soprattutto tra chi vive nelle ...
"Trenta anni sono un anniversario importante e devono essere celebrati, tanto più se, come per la Scuola Edile di Siena, vogliono dire grande sviluppo, migliaia di lavoratori formati che, inseriti nel ...