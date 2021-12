Quanto costa mantenere un figlio da 0 a 18 anni

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)unda 0 a 18ha un costo medio di 175.642,72 euro. E' la cifra che emerge da un rapporto dell'O.N.F- Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Ma è appunto una valutazione media: nel caso di una famiglia con alto reddito (cioè di 70 mila euro l'anno), il costo lievita alla cifra record di 321.617,36 euro. Il costo è aumentato con la pandemia: rispetto al 2018, l'incremento è dell'1,2%. Secondo la Federconsumatori, la diminuzione delle spese relative ai trasporti, così come di quelle sostenute per le attività sportive e ludiche non è bastata infatti ad ammortizzare l'aumento dei costi per l'abitazione e delle utenze (+12% rispetto al 2018), per l'alimentazione (+8% rispetto al 2018) e per l'educazione e la cura (+6% rispetto al 2018). La pandemia ha inoltre contribuito ad ampliare un fenomeno già in ...

Advertising

dariomartyn81 : @FrancescoOrdine @90ordnasselA Il Giornale costa più di quanto è costato Çalhacoso - MTrux29 : @redazioneiene @nicdedevitiis COMPLIMENTI PER LA NULLITA' CHE E' SEMPRE STATA E CHE SEMPRE SARA'! MA IO 200000 GLIE… - MTrux29 : @redazioneiene @nicdedevitiis COMPLIMENTI PER LA NULLITA' CHE E' SEMPRE STATA E CHE SEMPRE SARA'! MA IO 200000 GLIE… - AlfonsoFofo60 : RT @Pistogolblasta2: Il berretto Moncler costa più di quanto è costato #Chalanoglu. Cifre folli. #Inter - T_Russo_ : RT @Pistogolblasta2: Il berretto Moncler costa più di quanto è costato #Chalanoglu. Cifre folli. #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto costa

3)costerà finanziariamente al Comune? La risposta più plausibile è: nulla. Ma questo lo ...adesso è fare presto perché alla Città una chiusura della galleria da oltre 14 mesi è costata e...L'omesso versamento di imposteuna condanna a sei mesi all'imprenditore casalese Giancarlo Cerutti. Accogliendo l'impianto ... di versaredovuto, chiedendo alla corte di non mettere sullo ...La Fifa vuole un algoritmo che indichi il valore oggettivo di un calciatore per evitare un altro caso plusvalenze come quello che ha coinvolto la .... Un vero e proprio algoritmo per stabilire il cost ...Tutto sul servizio tutto incluso da un milione di titoli, pensato per lettori .... Scopriamo come funziona, quanto costa e come iscriversi a Kindle Unlimited . Dai manuali e saggi anche storici come L ...