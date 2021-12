LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: gravissimo errore dello sfidante che perde un Alfiere (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 16:30 Molto perfidamente, il gestore del più popolare canale YouTube sugli scacchi rammenta un ricordo vecchio di 49 anni: prima partita di Fischer-Spassky, alla ventinovesima mossa l’americano si autointrappola l’Alfiere e abbandona dopo poco. Nepo will not come back like Bobby Fischer, but he does trap his bishop like Bobby Fischer — agadmator (@agadmator) December 7, 2021 16:29 Non compare Nepomniachtchi. Starà probabilmente maledicendo qualsiasi cosa nella saletta adiacente. 16:28 Ecco 27… c6, la mossa che chiude l’Alfiere provocandone la perdita entro breve. 16:27 Resta un quarto d’ora a Carlsen, ma la situazione è di massima ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:16:30 Molto perfidamente, il gestore del più popolare canale YouTube suglirammenta un ricordo vecchio di 49 anni: prima partita di Fischer-Spassky, alla ventinovesima mossa l’americano si autointrappola l’e abbandona dopo poco. Nepo will not come back like Bobby Fischer, but he does trap his bishop like Bobby Fischer — agadmator (@agadmator) December 7,16:29 Non compare. Starà probabilmente maledicendo qualsiasi cosa nella saletta adiacente. 16:28 Ecco 27… c6, la mossa che chiude l’provocandone la perdita entro breve. 16:27 Resta un quarto d’ora a, ma la situazione è di massima ...

