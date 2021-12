L’applauso di 6 minuti a Sergio Mattarella alla Prima della Scala | VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) A meno di due mesi dall’elezione del Presidente della Repubblica, L’applauso tributato a Sergio Mattarella dagli spettatori della Scala di Milano radunati per la Prima del Macbeth suona come un tributo al suo settennato. Il Capo dello Stato è arrivato in teatro per assistere allo spettacolo insieme a sua figlia Laura: Ad accoglierlo con una stretta di mano, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il governatore lombardo, Attilio Fontana e il Prefetto di Milano, Renato Saccone. Ma, soprattutto, il pubblico, che si è lasciato andare a un lunghissimo applauso di 6 minuti condito con numerose grida di “Bis”. Appena arrivato tra lunghissimi applausi e richieste di #bis #Mattarella ?@teatroallaScala? ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) A meno di due mesi dall’elezione del PresidenteRepubblica,tributato adagli spettatoridi Milano radunati per ladel Macbeth suona come un tributo al suo settennato. Il Capo dello Stato è arrivato in teatro per assistere allo spettacolo insieme a sua figlia Laura: Ad accoglierlo con una stretta di mano, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il governatore lombardo, Attilio Fontana e il Prefetto di Milano, Renato Saccone. Ma, soprattutto, il pubblico, che si è lasciato andare a un lunghissimo applauso di 6condito con numerose grida di “Bis”. Appena arrivato tra lunghissimi applausi e richieste di #bis #?@teatro? ...

