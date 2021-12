La casa di carta, la protagonista è incinta: l’annuncio via social (Di martedì 7 dicembre 2021) La foto non lascia dubbi, una delle protagoniste della casa di carta è incinta e lo annuncia sui social tra l’emozione dei fan. Dopo la lunga attesa per la fine… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 7 dicembre 2021) La foto non lascia dubbi, una delle protagoniste delladie lo annuncia suitra l’emozione dei fan. Dopo la lunga attesa per la fine… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

NetflixIT : Lunga vita alla Resistenza. La stagione finale de la Casa di Carta è ora disponibile. #LCDP5 - NetflixIT : La più grande rapina della storia è finita, ma la Resistencia sarà sempre al nostro fianco. I 5 episodi finali de l… - NetflixIT : Pronti a scartare i nostri regali di Natale? ?? A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo… - benxniall : boh raga questa canzone mi uccide sempre di più prima in how i met your mother, poi nella casa di carta e anche in… - _browniescrive : Mi sa che lo sono fatta un mega spoiler della casa di carta porco cavolo -