Il Giovane Old è il nuovo programma di Raiplay e anche una definizione per la piattaforma?

Nicola Savino A nuove leve e volti di casa propria, Raiplay ha preferito Nicola Savino, conduttore di punta di Italia1 e non certo di primo pelo, per la sua nuova produzione originale. Dall'8 dicembre alle 23, ogni mercoledì, per cinque puntate, appuntamento con Il Giovane Old. Il programma si definisce come una sorta di dopolavoro artistico in cui musicisti e talent trovano un palco sicuro su cui esibirsi, sperimentare, ma soprattutto divertirsi in totale libertà. Uno show dove la parola d'ordine è divertimento assoluto. Il Giovane Old nasce sulle ceneri dell'Altro Festival di Nicola Savino (inizialmente il progetto doveva intitolarsi L'Altro Show) ma è incredibilmente una produzione esterna (Blu Yazmine). "Musica, leggerezza e risate – commenta Elena Capparelli, direttore di Raiplay e Digital ...

