Gli esclusi di Sanremo 2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) Stash, Mara Sattei, Jalisse, Cosmo Dai Mara Sattei a Marco Masini, passando per Stash e Bobby Solo. Stando a rumors e notizie certe, l’elenco degli esclusi dai Big del Festival di Sanremo 2022 è lungo e ricco di artisti, anche eccellenti. A fronte dei super nomi ufficializzati da Amadeus per il cast dei 24 (22+2) protagonisti della kermesse, ce ne sono altri che in queste ore stanno rosicando - o sono semplicemente delusi o rammaricati – per aver mancato l’occasione. Ecco chi sono. Guidano la lista i Jalisse, che tra i primi sui social avevano manifestato la loro delusione per non essere stati ammessi dal direttore artistico della rassegna. “La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo“, avevano lamentato i due artisti, vincitori della kermesse canora ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 dicembre 2021) Stash, Mara Sattei, Jalisse, Cosmo Dai Mara Sattei a Marco Masini, passando per Stash e Bobby Solo. Stando a rumors e notizie certe, l’elenco deglidai Big del Festival diè lungo e ricco di artisti, anche eccellenti. A fronte dei super nomi ufficializzati da Amadeus per il cast dei 24 (22+2) protagonisti della kermesse, ce ne sono altri che in queste ore stanno rosicando - o sono semplicemente delusi o rammaricati – per aver mancato l’occasione. Ecco chi sono. Guidano la lista i Jalisse, che tra i primi sui social avevano manifestato la loro delusione per non essere stati ammessi dal direttore artistico della rassegna. “La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di“, avevano lamentato i due artisti, vincitori della kermesse canora ...

