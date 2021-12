Fedez, che gioia: l’annuncio ai fan sul suo nuovo record (Di martedì 7 dicembre 2021) nuovo successo per Fedez che ringrazia i fan sui social ma soprattutto spiega l’obiettivo del suo nuovo lavoro. Grande periodo di successi per Fedez, non solo musicali. Il cantante infatti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 7 dicembre 2021)successo perche ringrazia i fan sui social ma soprattutto spiega l’obiettivo del suolavoro. Grande periodo di successi per, non solo musicali. Il cantante infatti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : “Giuro, mi fai venire voglia di futuro Dimmi com'è che fai Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita E litigare con… - Fedez : Volevo tranquillizzare tutti gli juventini che mi stanno scrivendo preoccupati. Non tifo nessuna squadra calcistica… - SelinaBartolome : @Marianna745 @Fedez @ChiaraFerragni Giusto ??????giuro che se ero a Milano mi buttavo subito a stolkizarlo tutti i gio… - SelinaBartolome : @GerardoMastino @ChiaraFerragni @Fedez Ma che cagate che raccontate....i figli sono in vitrio e la pancia era finta… - SelinaBartolome : @Marianna745 @Fedez @ChiaraFerragni Ma daiiii ??????se fosse vero ci provo con @Fedez che tanto @ChiaraFerragni non si… -