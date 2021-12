Duello Verstappen-Hamilton | lotta più accesa che mai | anche dopo il GP

(Di martedì 7 dicembre 2021) All’ultimo sangue questotra Maxe Lewis. Una gara ad alta intensità, con feroci attacchi che non sembrano essersi fermati nelo stesso GP. Tante, infatti, le polemichequesta domenica di Jeddah, uno tra gli scontri più discussi della stagione. Uno scenario a dir poco insidioso, con pericolo già previsto per la particolare conformazione della pista, ma che ha sicuramente superato di molto le aspettative. Un botta e risposta tra i due contendenti al titolo iridato che è stato più intenso che mai. Un inseguimento che ha visto infine l’inglese vincitore e l’olandese secondo con ben due penalità. Forse esito di una disparità di giudizio tra i due?: per Horner c’è disparità di ...

...è anche dilaniante decidere per chi schierarsi in questotra due piloti definiti assi formidabili. I sentimenti sono contrastanti: ' La ragione dice Hamilton , ma il cuore dice, ...... considerando quello che stanno facendo dall'inizio dell'anno Hamilton e. Senna e Prost ...direzione di corsa che sembra più adatta a un'esibizione di nuoto sincronizzato che a un...Pensavamo di vincere, poi di perdere, poi di vincere di nuovo - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Tuttavia, ci sono state molte circostanze che non mi sono piaciute, a cominciare dalla seconda par ...Il consulente austriaco della Red Bull ha voluto spronare il proprio pilota a correre come ha fatto nelle ultime gare ...