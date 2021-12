Covid, oggi nel Lazio 1.474 nuovi casi positivi con 12 i decessi. Ecco i dati (Di martedì 7 dicembre 2021) Covid. Ecco il bollettino aggiornato sulla situazione Covid nella Regione Lazio, la campagna vaccinale prosegue si alza il numero di terze dosi. Ma vediamo la situazione nello specifico. L’assessore regionale della sanità D’amato si è espresso così: “oggi nel Lazio su un totale di 57.365 tamponi, si registrano 1.474 nuovi casi positivi (+468), sono 12 i decessi (+2), 769 i ricoverati (+4), 106 le terapie intensive (+7) e +1.040 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. i casi a roma città sono a quota 681. Ieri record con oltre 56 mila somministrazioni con un incremento del 74% rispetto alla settimana precedente, superiore alla quota target. Nel Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021)il bollettino aggiornato sulla situazionenella Regione, la campagna vaccinale prosegue si alza il numero di terze dosi. Ma vediamo la situazione nello specifico. L’assessore regionale della sanità D’amato si è espresso così: “nelsu un totale di 57.365 tamponi, si registrano 1.474(+468), sono 12 i(+2), 769 i ricoverati (+4), 106 le terapie intensive (+7) e +1.040 i guariti. il rapporto trae tamponi è al 2,5%. ia roma città sono a quota 681. Ieri record con oltre 56 mila somministrazioni con un incremento del 74% rispetto alla settimana precedente, superiore alla quota target. Nel...

