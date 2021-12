Conferenza stampa Rabiot: «Fischi? Sono un professionista. Sono concentrato sulla squadra» (Di martedì 7 dicembre 2021) Conferenza stampa Rabiot: le dichiarazioni del centrocampista della Juve alla vigilia del match di Champions contro il Malmoe Adrien Rabiot parla in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Dobbiamo vincere, giocando bene. Possiamo ancora prendere il primo posto. Sarà importante vincere questa partita». RUOLO PREFERITO – «Sono un centrocampista centrale, mi adatto. Preferisco giocare centralmente ma posso anche aiutare la squadra sulla fascia. Devo solo adattarmi a quello che vuole il mister». POCHI GOL – «Ne ho già parlato col mister. Non ho ancora segnato in questa stagione. Devo anche fare assist per aiutare questa ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021): le dichiarazioni del centrocampista della Juve alla vigilia del match di Champions contro il Malmoe Adrienparla inalla vigilia del match di Champions League contro il Malmoe. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Dobbiamo vincere, giocando bene. Possiamo ancora prendere il primo posto. Sarà importante vincere questa partita». RUOLO PREFERITO – «un centrocampista centrale, mi adatto. Preferisco giocare centralmente ma posso anche aiutare lafascia. Devo solo adattarmi a quello che vuole il mister». POCHI GOL – «Ne ho già parlato col mister. Non ho ancora segnato in questa stagione. Devo anche fare assist per aiutare questa ...

