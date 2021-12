“Ci vuole rispetto per il pubblico!”: scandalo a Un posto al Sole, questa volta si è andati oltre (Di martedì 7 dicembre 2021) Nuovo scandalo per la soap italiana Un posto al Sole con gli attori sul piede di guerra: dichiarazioni al veleno ed accuse gravissime. Il logo di Un posto al Sole (screenshot RaiPlay)Non si placa la polemica che poco più di mese fa ha visto coinvolta la soap di Un posto al Sole, gli attori, la casa di produzione e soprattutto la Rai. Tutto è cominciato quando una clamorosa indiscrezione ha rivelato di un possibile cambio orario di messa in onda: dalle 20.45 consuete alle 18.30 Una clamorosa indiscrezione poi smentita dall’ad Carlo Fuortes ma che ha comunque scatenato la reazione dei telespettatori e di alcuni addetti ai lavori. Dopo la smentita le acque si sono calmate salvo un clamoroso colpo di scena registrato ieri. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ... Leggi su specialmag (Di martedì 7 dicembre 2021) Nuovoper la soap italiana Unalcon gli attori sul piede di guerra: dichiarazioni al veleno ed accuse gravissime. Il logo di Unal(screenshot RaiPlay)Non si placa la polemica che poco più di mese fa ha visto coinla soap di Unal, gli attori, la casa di produzione e soprattutto la Rai. Tutto è cominciato quando una clamorosa indiscrezione ha rivelato di un possibile cambio orario di messa in onda: dalle 20.45 consuete alle 18.30 Una clamorosa indiscrezione poi smentita dall’ad Carlo Fuortes ma che ha comunque scatenato la reazione dei telespettatori e di alcuni addetti ai lavori. Dopo la smentita le acque si sono calmate salvo un clamoroso colpo di scena registrato ieri. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ...

