Champions League basket 2021/2022, il regolamento dei gironi: la formula, come funzionano (Di martedì 7 dicembre 2021) Il regolamento dei gironi della Champions League 2021/2022 di basket, con tutto quello che c’è da sapere sulla regular season della competizione europea di scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Sono 32 le squadre partecipanti alla Regular Season, con Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso basket e Happy Casa Brindisi a rappresentare l’Italia. Le squadre sono state divise in otto gironi da quattro partecipanti, che si sfideranno secondo il classico round robin, andata e ritorno, per un totale di sei giornate. Rispetto a quanto avviene di solito, con 2 punti assegnati per la vittoria e 0 per la sconfitta, in Champions League la vittoria vale sempre 2 punti, ma anche la squadra riceve ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ildeidelladi, con tutto quello che c’è da sapere sulla regular season della competizione europea di scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Sono 32 le squadre partecipanti alla Regular Season, con Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Trevisoe Happy Casa Brindisi a rappresentare l’Italia. Le squadre sono state divise in ottoda quattro partecipanti, che si sfideranno secondo il classico round robin, andata e ritorno, per un totale di sei giornate. Rispetto a quanto avviene di solito, con 2 punti assegnati per la vittoria e 0 per la sconfitta, inla vittoria vale sempre 2 punti, ma anche la squadra riceve ...

Advertising

Gazzetta_it : Il muro Romagnoli-Tomori. Milan, Salah si ferma così #MilanLiverpool #UCL - SkySport : Milan-Liverpool, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ? #MilanLiverpool Alle 21:00 Su S… - Gazzetta_it : L’Inter torna nella casa del Triplete: 4.217 giorni dopo riecco il Bernabeu #RealMadridInter #UCL - TED_Dupree : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague #UCL, @Atalanta_BC, i convocati di #Gasperini per la sfida contro il @VillarrealCF - InterClubIndia : RT @SoloEsclusivInt: 4217 giorni 11 anni 6 mesi e 15 giorni dopo torniamo a giocare al Santiago Bernabeu in Uefa Champions League. Già s… -