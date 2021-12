Catello Maresca, Csm spaccato sul ritorno in magistratura: l’ex pm è ancora consigliere comunale. Cascini (Area): “Non è accettabile” (Di martedì 7 dicembre 2021) Giudice di Corte d’Appello a Campobasso, capo dell’opposizione in Consiglio comunale a Napoli. Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha dato il via libera al rientro in servizio di Catello Maresca, già pm antimafia e sostituto procuratore generale nel capoluogo campano, nonché candidato sindaco per il centrodestra alle scorse comunali (poi sconfitto con ampio margine da Gaetano Manfredi). Una scelta che ha spaccato l’organo di autogoverno, perché l’ex pm ricopre tuttora il ruolo di consigliere comunale, da cui non ha intenzione di dimettersi. “Sono sereno e rispetto le decisioni del Csm. Sono contento di rientrare a fare il mio lavoro. Nel contempo cercherò da civico di dare un contributo alla mia città“, ha dichiarato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Giudice di Corte d’Appello a Campobasso, capo dell’opposizione in Consiglioa Napoli. Il Consiglio superiore della(Csm) ha dato il via libera al rientro in servizio di, già pm antimafia e sostituto procuratore generale nel capoluogo campano, nonché candidato sindaco per il centrodestra alle scorse comunali (poi sconfitto con ampio margine da Gaetano Manfredi). Una scelta che hal’organo di autogoverno, perchépm ricopre tuttora il ruolo di, da cui non ha intenzione di dimettersi. “Sono sereno e rispetto le decisioni del Csm. Sono contento di rientrare a fare il mio lavoro. Nel contempo cercherò da civico di dare un contributo alla mia città“, ha dichiarato. ...

