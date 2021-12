VIDEO: Un fan riprende Jeff Hardy mentre abbandona il ring, cosa gli è successo? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come riportato in precedenza, Jeff Hardy è stato mandato a casa dalla WWE dopo l’house show di sabato a Edimburg, in Texas, ed è stato sostituito da Rey Mysterio. Hardy, come annunciato tramite un comunicato, sarà assente per il resto del tour. Ecco cosa è successo Il VIDEO qui sotto mostra un Jeff Hardy non proprio al meglio, mentre faceva squadra con Xavier Woods e Drew McIntyre contro The Bloodline. C’erano diversi indizi sul non ottimo stato di Jeff: infatti, come si può vedere al minuto 8:24, crolla al tappeto dopo essere stato spinto, in maniera piuttosto goffa. I fan presenti allo show hanno riportato anche la sensazione che sembrasse pigro durante il suo ingresso. Hardy è stato sul ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come riportato in precedenza,è stato mandato a casa dalla WWE dopo l’house show di sabato a Edimburg, in Texas, ed è stato sostituito da Rey Mysterio., come annunciato tramite un comunicato, sarà assente per il resto del tour. EccoIlqui sotto mostra unnon proprio al meglio,faceva squadra con Xavier Woods e Drew McIntyre contro The Bloodline. C’erano diversi indizi sul non ottimo stato di: infatti, come si può vedere al minuto 8:24, crolla al tappeto dopo essere stato spinto, in maniera piuttosto goffa. I fan presenti allo show hanno riportato anche la sensazione che sembrasse pigro durante il suo ingresso.è stato sul ...

