Uber - tassisti | la guerra arriva in Ztl Inseguimenti e denunce | caos a Firenze

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Un conducente di un'auto Ncc: "Sono stato costretto a rifugiarmi in caserma, dietro di me una colonna di taxi" di STEFANO BROGIONI

Un conducente di un'auto Ncc: "Sono stato costretto a rifugiarmi in caserma, dietro di me una colonna di taxi" di STEFANO BROGIONI... dove dal 1° dicembre è partito il servizio di mobilitàBlack operato dai proprietari di auto e licenze Ncc. 'Diversi- prosegue - inseguono Ncc regolarmente ingaggiati a ore dalla ...Firenze, 5 dicembre 2021 - 'E' inaccettabile quello che sta succedendo in questi giorni a Firenze. Una escalation che ha visto l'episodio più grave accadere la scorsa notte, quando un Ncc è stato cost ...A disposizione, ovvero con contratto a tempo, gli Ncc possono arrivare da qualsiasi parte d'Italia, come successo col G20 a Roma e come previsto dalla normativa. Una escalation che ha visto l'episodio ...