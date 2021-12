Toldo non ha dubbi: “Scudetto come Verstappen-Hamilton” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “E’ la passione dei tifosi vedere un campionato così in battaglia, è come Hamilton contro Verstappen…”. Lo dice Francesco Toldo che non nasconde l’entusiasmo per la lotta tra le ‘quattro sorelle’: Napoli, Milan, Atalanta e la sua Inter. “Sono felice, ha riordinato le idee – spiega l’ex portiere nerazzurro e della Nazionale ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1 – Non pensavo che Inzaghi potesse fare così bene: in difesa prende pochi gol e ha uno dei migliori attacchi. E’ bello vedere battaglia e non l’unica squadra davanti con le altre che inseguono a distanza”. E su Buffon al Parma: “E’ incredibile quello che sta facendo, è la motivazione che fa tutto. A 43 anni fisicamente è al top, io mi sono ritirato a 38 perché ero stanco dei ritiri e non mi interessava più. Gigi invece continua ed è un eroe, è il ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) “E’ la passione dei tifosi vedere un campionato così in battaglia, ècontro…”. Lo dice Francescoche non nasconde l’entusiasmo per la lotta tra le ‘quattro sorelle’: Napoli, Milan, Atalanta e la sua Inter. “Sono felice, ha riordinato le idee – spiega l’ex portiere nerazzurro e della Nazionale ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1 – Non pensavo che Inzaghi potesse fare così bene: in difesa prende pochi gol e ha uno dei migliori attacchi. E’ bello vedere battaglia e non l’unica squadra davanti con le altre che inseguono a distanza”. E su Buffon al Parma: “E’ incredibile quello che sta facendo, è la motivazione che fa tutto. A 43 anni fisicamente è al top, io mi sono ritirato a 38 perché ero stanco dei ritiri e non mi interessava più. Gigi invece continua ed è un eroe, è il ...

