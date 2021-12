Smart working PA | le linee guida | regole | permessi | disconnessione

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono state pubblicate lecheranno le modalità di lavoro agile, lo, per le PA. Ciò che fino a qualche tempo fa era diventata la modalità ordinaria di lavoro, che ha permesso di fornire i servizi delle Pubbliche Amministrazioni senza discontinuità anche durante la pandemia, adesso torna a essere una modalità accessoria, se pur potenziata. Il Dpcm del 12 ottobre aveva infatti stabilito che a partire dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro per le PA torna a essere la modalità in presenza, accompagnata dall’obbligo di possesso della Certificazione Verde Covid-19, il Green Pass, fino al 31 dicembre 2021. Learrivano dopo il confronto con i sindacati dovranno essere implementate nei nuovi CCNL relativi al triennio 2019-21, ...

Quanto al luogo di lavoro in, "il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la ...... ed è per questo che il Partito Democratico avanza quattro proposte concrete: 1 " il miglioramento dell'offerta comunale in termini di spazi ove poter studiare o svolgere attività di...Quanto al luogo di lavoro in smart working, “il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la ...(Teleborsa) - La firma di un protocollo condiviso con sindacati e imprese sul lavoro agile potrebbe arrivare già domani nel corso della riunione che si terrà al ministero del Lavoro.