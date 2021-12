Phisikk du role – Quel centro che non c’è

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La domanda è: basta oggi constatare che nel bislacco depositarsi delle ceneri ideologiche mancala più bianco-centrista per battezzare l’epifania di una nuova Diccì? La mia risposta è no, non basta neanche un po’. E, per dirla con franchezza, non è che impressioni più di tanto il lavorio di alcuni che, con titoli antichi, da usato più o meno garantito, o con blasoni appena intinti nei colori della terza Repubblica, s’arrabattano per mettere bandierine. Il tema è vecchio, almeno quanto il tempo che ci separa dalla fine della prima Repubblica, anni luce fa, a volerli misurare con la velocità della politica, e dalla scomparsa dei partiti nel buco nero della comunicazione senza contenuto. Per meglio comprenderci semplificando: certo che esiste uno spazio politico, forse anche grande, aldello scacchiere nazionale, ma questo non significa che ...