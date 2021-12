Perché la modifica di aliquote e detrazioni Irpef genera liti (Di lunedì 6 dicembre 2021) In Italia si litiga sulle tasse. Per di più quando bisogna decidere chi potrà pagarne meno. Lo ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, il dibattito seguito alla proposta di modifica avanzata dal governo per le aliquote e le detrazioni dell’Irpef, l’imposta a carico principalmente di dipendenti e pensionati. Una discussione andata in cortocircuito: da una parte infatti, sindacati in testa, si sono alzate critiche Perché si sarebbero favoriti eccessivamente i benestanti a discapito dei più poveri, mentre dall’altra parte alcuni liberali hanno criticato la misura Perché sfavorirebbe il ceto borghese produttivo. L’unica certezza è che nessuno andrà a perderci, coerentemente con tutte le scelte recenti: la politica italiana, ancora una volta, appare ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) In Italia siga sulle tasse. Per di più quando bisogna decidere chi potrà pagarne meno. Lo ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, il dibattito seguito alla proposta diavanzata dal governo per lee ledell’, l’imposta a carico principalmente di dipendenti e pensionati. Una discussione andata in cortocircuito: da una parte infatti, sindacati in testa, si sono alzate critichesi sarebbero favoriti eccessivamente i benestanti a discapito dei più poveri, mentre dall’altra parte alcuni liberali hanno criticato la misurasfavorirebbe il ceto borghese produttivo. L’unica certezza è che nessuno andrà a perderci, coerentemente con tutte le scelte recenti: la poca italiana, ancora una volta, appare ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché modifica Fare a pezzi le donne - Alessandro D'Avenia Se un uomo "fa a pezzi" una donna è perché non ne sa riconoscere l'integrità e il segreto , ne vede ... 6 dicembre 2021, 06:59 - modifica il 6 dicembre 2021 - 07:00

Più servizi e borse di studio, arriva la riforma dell'Erdis. Tra le ipotesi c'è quella di esternalizzare mensa e portineria Inoltre, sulle prestazioni Erdis si paga anche l'Iva, perché sono ritenute attività commerciali e ... con la modifica dei requisiti per diventare direttore generale o dirigente nell'ente: i requisiti ...

