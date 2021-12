No Green Pass bloccano stazione a Meana di Susa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con un blitz all’alba di oggi nella stazione di Meana di Susa gli attivisti ‘No Green Pass’ hanno costretto un treno merci a fermarsi e hanno bloccato i binari. La protesta è scattata alle 6, quando un macchinista ha fermato il convoglio alla vista di una persona che, travisata, agitava un bengala di colore rosso in prossimità di binari. Insieme all’uomo altre quatto persone, sempre travisate, che avevano legato una transenna con delle catene ai binari e appeso uno striscione con la scritta ‘No Green Pass blocchiamo tutto’. Il traffico ferroviario è stato ripristinato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’azione segue una manifestazione che si era svolta nel pomeriggio di ieri n piazza della Repubblica a Susa alla quale ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con un blitz all’alba di oggi nelladidigli attivisti ‘No’ hanno costretto un treno merci a fermarsi e hanno bloccato i binari. La protesta è scattata alle 6, quando un macchinista ha fermato il convoglio alla vista di una persona che, travisata, agitava un bengala di colore rosso in prossimità di binari. Insieme all’uomo altre quatto persone, sempre travisate, che avevano legato una transenna con delle catene ai binari e appeso uno striscione con la scritta ‘Noblocchiamo tutto’. Il traffico ferroviario è stato ripristinato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. L’azione segue una manifeche si era svolta nel pomeriggio di ieri n piazza della Repubblica aalla quale ...

