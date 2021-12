Messi e l’Hotel a Barcellona: pericoloso e da demolire (Di lunedì 6 dicembre 2021) Messi e il guaio con il suo Hotel a Barcellona: non conforme a standard costruzione e sicurezza, da demolire Brutte notizie per Leo Messi e il suo albergo a Barcellona. Qualche giorno fa la Pulce argentina ha ricevuto la notizia che il suo immobile sarebbe da demolire. L’albergo non sarebbe idoneo ai criteri di costruzione e di sicurezza, pertanto non si può fare altro che raderlo al suolo. A riferirlo è El Confidencial, che scrive anche che sull’albergo grava proprio un ordine dal Tribunale per l’abbattimento. Leo Messi ha scoperto tutto soltanto dopo l’investimento fatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021)e il guaio con il suo Hotel a: non conforme a standard costruzione e sicurezza, daBrutte notizie per Leoe il suo albergo a. Qualche giorno fa la Pulce argentina ha ricevuto la notizia che il suo immobile sarebbe da. L’albergo non sarebbe idoneo ai criteri di costruzione e di sicurezza, pertanto non si può fare altro che raderlo al suolo. A riferirlo è El Confidencial, che scrive anche che sull’albergo grava proprio un ordine dal Tribunale per l’abbattimento. Leoha scoperto tutto soltanto dopo l’investimento fatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

