Mentana: «Bisogna informare senza concessioni ai no-vax». La replica di Giletti: «Io non censuro» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Enrico Mentana "Fare informazione senza alcuna concessione all'altra campana". Quella dei no-vax. Lo ha ribadito Enrico Mentana intervenendo in aperura della puntata di Atlantide trasmessa ieri sera su La7. Nel programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori si parlava proprio degli ultimi sviluppi della pandemia e il giornalista ha voluto dire la propria sulla sua decisione di non dare spazio a chi sostiene teorie anti-scientifiche. Dapprima, Mentana ha letto alcuni dati elaborati dal Censis: "Il Covid non esiste per il 5,9% degli italiani, i vaccini sono inutili e inefficaci per l'8,4% dei laureati, 10,9% in generale. La scienza crea più danni che benefici per il 12,7%". Poi il direttore ha argomentato: "Attorno a noi si è creata un'area di refrattarietà alle notizie, di negazione aperta che rende

