Juventus-Genoa 2-0 il finale Le statistiche

La Juventus supera per 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium di Torino nella gara valida per la 16/ma giornata di serie A. Rete di Cuadrado a 9? e di Dybala all'82. La Juventus sale al quinto posto in classifica a-7 dal quarto posto dell'Atalanta. Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando solo il secondo tecnico a raggiungere questo traguardo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995), dopo Carlo Ancelotti (275). Juan Cuadrado è l'ottavo giocatore a trovare il gol direttamente da corner in Serie A dall'inizio dello scorso decennio (dopo Callejón, Pulgar, de Paul, Papu Gómez, Marco Rigoni, Di Natale e Calhanoglu proprio ieri). La Juventus non ha subito neanche una conclusione per la prima volta in una gara di Serie A da quando Opta ...

