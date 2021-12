Il Toro spreca | col Cagliari finisce 1-1 La rovesciata di Joao Pedro blocca i granata avanti con l’autogol di Carboni

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Praet, Zaza e Baselli buttano via tre nitide occasioni per il vantaggio negli ultimi 10’. Con Pobega, uscito all’intervallo, è un altro: Juric si deve accontentare di un altro punticino

Il Torino accusa il colpo del gol subito ma, in particolare negli ultimi dieci minuti di gara, avrebbe piu' occasioni per il nuovo vantaggio, ma. Per ilsi tratta del secondo pari ...Alcione - Rimini: un lampo di Germinale permette alla capolista di sbancare l'Arena, Orange generosi ma Bangaltroppo Gaburro cambia la partita dalla panchina, Cusatis deve fare i conti con la ...Le avversarie in coda alla classifica si fermano, ma il Cagliari non riesce ad approfittarne e stecca nuovamente alla Unipol Domus. Un altro passo falso quando era indispensabile vincere per riagguant ...Le pagelle di Cagliari-Torino: buoni i riflessi di Milinkovic-Savic, sulla trequarti brilla solo Pjaca, Praet si divora un gol ...