“Il mio racconto surreale in una Roma che non c’è più”: Fabrizio Ghilardi parla del suo ultimo libro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fresco di fiera (è proprio il caso di dirlo!) ed edito da Idrovolante edizioni, Le avventure Romane di Enomoto Takeshi è l’ultima fatica surrealista firmata da Fabrizio Ghilardi – già autore di Wembley in una stanza e Efferati delitti e d’altre storie macabre. Incontro Fabrizio Ghilardi davanti al camino della sua casa di campagna. Non ci sono i riscaldamenti e fuori piove. È appena uscito il suo nuovo Romanzo e lei ha lasciato Roma. «Roma è una categoria dello spirito. Quella di mattoni e cemento mi ha stufato. Preferisco la campagna. Trovo maggiore ispirazione per scrivere i miei racconti». Però nel nuovo Romanzo che si intitola Le avventure Romane di Enomoto Takeshi (pubblicato da Idrovolante Edizioni) ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fresco di fiera (è proprio il caso di dirlo!) ed edito da Idrovolante edizioni, Le avventurene di Enomoto Takeshi è l’ultima fatica surrealista firmata da– già autore di Wembley in una stanza e Efferati delitti e d’altre storie macabre. Incontrodavanti al camino della sua casa di campagna. Non ci sono i riscaldamenti e fuori piove. È appena uscito il suo nuovonzo e lei ha lasciato. «è una categoria dello spirito. Quella di mattoni e cemento mi ha stufato. Preferisco la campagna. Trovo maggiore ispirazione per scrivere i miei racconti». Però nel nuovonzo che si intitola Le avventurene di Enomoto Takeshi (pubblicato da Idrovolante Edizioni) ...

Advertising

MediasetPlay : Il racconto di @stefyorlando a #Verissimo: “Mio marito Simone mi ha sempre capita” ???? - heather_parisi : Ho origini italiane, mio marito e i miei 4 figli hanno cittadinanza italiana, ho parenti e amici Italiani e in Ital… - dariofrance : A #Torpignattara per l’apertura della #BibliotecaDelgado. Una iniziativa bellissima dei ragazzi di @lacitta_ideale… - angelo_forgione : Nel dopoguerra diede qualche fastidio a quelli di Milano il progetto di costruzione del nuovo stadio olimpico di Na… - ParliamoDiNews : `Il mio racconto surreale in una Roma che non c`è più`: Fabrizio Ghilardi parla del suo ultimo libro - Il Primato N… -