Il Censis lancia l' allarme | italiani sedotti da complottismi e fobie antiscientifiche Per il 36% è inutile laurearsi

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Milioni di persone credono che la Terra sia piatta, che il COVID non esista e che il 5G sia uno strumento per il controllo del pensiero. Contemporaneamente, milioni dipensano che studiare non serva, in un paese che ha fame di competenze. ...

Il rapporto del, chel'allarme, coincide, nei tempi, con la decisione presa ieri dalla maggioranza politica che sorregge il governo Draghi , di stoppare un'iniziativa del premier che a ...'Basta vedere quello che ha scritto ieri il: c'è un Parlamento che non capisce il Paese e un Paese che non capisce il Parlamento. Noi siamo un po' terrapiattisti di centro'. Non fa sconti al ...Contemporaneamente, milioni di italiani pensano che studiare non serva, in un paese che ha fame di competenze. Il nuovo rapporto del Censis per questo 2021 che si và a chiudere riporta alcuni dati che ...In Alto Adige, in Sudtirolo nascono come funghi scuole private all’insegna del No vax. La somma fa 10,9 per cento, vale a dire 6 milioni di persone, tra negazionisti estremi e scettici inguaribili. Fa ...