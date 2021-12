Il bonus vacanze è agli sgoccioli ed è un flop (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'incentivo introdotto dopo la prima ondata della pandemia può essere utilizzato fino al 31 dicembre. In pochi lo hanno chiesto e anche chi lo ha avuto non sempre lo ha utilizzato Leggi su vanityfair (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'incentivo introdotto dopo la prima ondata della pandemia può essere utilizzato fino al 31 dicembre. In pochi lo hanno chiesto e anche chi lo ha avuto non sempre lo ha utilizzato

Isabell10995506 : @GiaMasetti @M_gabanelli Ha detto bene, bonus vacanze , i miei vicini sono adatti in vacanza con il bonus ,macchin… - salva_savior : @worldernest @lucatelese @stacce2021 E i bonus vari? Diciottenni, Tv, decoder, 110%, 65%, 50%, Terme, Vacanze, Libertà ecc ecc - Cr1st14nM3s14n0 : @ildelfinogiulio Ehi ferma, ma il bonus vacanze non so tocca eh? - Cosimo21134584 : @rosabevilacqua1 @M_gabanelli Forse perché anche io faccio più sacrifici di loro. Io pago il 43% di tasse in serviz… - Lucia39134555 : @assurdistan Però settimana lavorativa di 3 gg e bonus vacanze -

