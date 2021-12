(Di lunedì 6 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Termina con un giusto pareggio il posticipo tra, che chiudono il confronto sull'1-1. Dopo una mezz'ora iniziale di sostanziale equilibrio, sono i granata a passare. Al 31? Pobega scaglia un sinistro dalla lunga distanza che appare innocuo, ma Cragno respinge corto scatenando una carambola tra Sanabria e Carboni, con la palla che finisce in rete dopo il tocco involontario del difensore. I sardi provano a reagire cinque minuti più tardi, quando Marin serve alla grande in verticale Bellanova che da ottima posizione manca però l'impatto con la sfera. Al 42? è Nandez a provarci da fuori, ma il suo destro termina alto non di molto. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1. Al 6? della ripresa, Milinkovic-Savic compie un miracolo su un'incornata ravvicinata di...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Fra Cagliari e Torino è 1-1, eurogol di Joao Pedro - - Italpress : Fra Cagliari e Torino è 1-1, eurogol di Joao Pedro - CorriereCitta : Fra Cagliari e Torino è 1-1, eurogol di Joao Pedro - ItaliaNotizie24 : Fra Cagliari e Torino è 1-1, eurogol di Joao Pedro - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Fra Cagliari e Torino è 1-1, eurogol di Joao Pedro - -

Ultime Notizie dalla rete : Fra Cagliari

L'Unione Sarda

Il Liceo raccoglie studenti provenienti dall'area vasta die da alcuni centri lontani dal capoluogo. Esiste un rapporto fiduciariole famiglie degli alunni e l'Istituto, che accoglie ...di Stefano Belli} LE FORMAZIONI, VIATorino completeràpochissimo la giornata di Serie A , nel capoluogo sardo vivremo una partita molto delicata che andiamo come sempre a presentare ...Gli ultimi assalti di un Cagliari che ancora una volta non è stato coraggioso sino in fondo. Fra i migliori Bellanova e Nandez, mai domi. A Joao menzione per il suo bellissimo gol, il nono della ...EMPOLI - Si sono giocati questa sera i posticipi della 16esima giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Empoli ha sconfitto 3-1 l'Udinese, ottenendo il terzo risultato utile consecutivo. Per i toscani le re ...