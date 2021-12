Fedriga finisce sotto scorta | il presidente del Friuli Venezia Giulia minacciato dai no vax

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il governatore deldella Conferenza delle Regioni, Massimiliano, è costretto dalla scorsa settimana a viverea causa delle decine di minacce che il mondo no vax gli ha rivolto soprattutto nell’ultimo periodo. L’esponente leghistaè stato più volte preso di mira durante i cortei organizzati per protestare contro il Green pass ed in regione sono apparse diverse scritte contro il numero uno della giunta. Decine le lettere minatorie e le scritte sui muri nei suoi confronti. Di qualche settimana fa, innvece, la scritta “A morte” comparsa su un’abitazione abbandonata in provincia di Udine.si è più volte espresso favorevolmente sulla vaccinazione e sull’adozione del green ...