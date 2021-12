Dio esiste? Per gli Stati Uniti pochi dubbi, nel Vecchio Continente invece… (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quali sono i Paesi nel mondo dove le persone credono ciecamente in Dio? Una mappa pubblicata sul noto social Reddit ha scatenato gli utenti statunitensi ed europei, che hanno potuto vedere le differenze di “fede” da Paese a Paese. Il grafico – che fa riferimento alle ricerche condotte dal Pew Research Center, un think tank statunitense con sede a Washington – evidenzia come negli Stati Uniti la maggior parte della popolazione sia convinta dell’esistenza di Dio. LEGGI ANCHE => Babbo Natale? Un’invenzione degli Illuminati per distruggere Gesù secondo i cospirazionisti Nella mappa, infatti, viene fuori che negli USA l’esistenza di Dio è data per certa da una percentuale che va dal 50 al 70% della popolazione, con punte ancora più alte in Stati come Georgia, Alabama, Mississippi, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quali sono i Paesi nel mondo dove le persone credono ciecamente in Dio? Una mappa pubblicata sul noto social Reddit ha scatenato gli utenti statunitensi ed europei, che hanno potuto vedere le differenze di “fede” da Paese a Paese. Il grafico – che fa riferimento alle ricerche condotte dal Pew Research Center, un think tank statunitense con sede a Washington – evidenzia come neglila maggior parte della popolazione sia convinta dell’nza di Dio. LEGGI ANCHE => Babbo Natale? Un’invenzione degli Illuminati per distruggere Gesù secondo i cospirazionisti Nella mappa, infatti, viene fuori che negli USA l’nza di Dio è data per certa da una percentuale che va dal 50 al 70% della popolazione, con punte ancora più alte income Georgia, Alabama, Mississippi, ...

Advertising

AluOnima : RT @ildpaa: Salah vs romagnoli e bollo toure ma Dio esiste si ahah - luposilenzioso2 : RT @FedericoGielle: Che mondo di m....La gente è diventata pazza verso gli animali ,crudele .Ho il voltastomaco ! Ho appena letto un artico… - RamponiMonica : @FedericoGielle Non bisogna avere dubbi Dio esiste il bene vince sempre contro il male evviva Giuseppe Maria e Gesù… - RamponiMonica : RT @FedericoGielle: Che mondo di m....La gente è diventata pazza verso gli animali ,crudele .Ho il voltastomaco ! Ho appena letto un artico… - riccardo_71 : @Agenzia_Ansa Io mi conosco benissimo: sono ateo! Dio non esiste. Esiste la bontà. -