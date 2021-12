Covid oggi Italia, Vaia: “Natale torna a somigliare a pre-pandemia” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Covid a Roma, all’Istituto Lazzaro Spallanzani, domani alle 16.15, verrà illuminato l’albero di Natale, donato dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri: l’evento, organizzato per la prima volta nella storia dell’Istituto, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, autorità civili, militari e religiose insieme a una delegazione di medici e sanitari. “La speranza e la fiducia in un domani davvero migliore è il messaggio che vogliamo trasmettere oggi, con forza e convinzione”, sottolinea Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. “A maggior ragione in occasione del Natale – rimarca – che quest’anno torna a somigliare a quelli che trascorrevamo prima della pandemia. Tengo a ribadirlo, ancor più alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021)a Roma, all’Istituto Lazzaro Spallanzani, domani alle 16.15, verrà illuminato l’albero di, donato dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri: l’evento, organizzato per la prima volta nella storia dell’Istituto, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, autorità civili, militari e religiose insieme a una delegazione di medici e sanitari. “La speranza e la fiducia in un domani davvero migliore è il messaggio che vogliamo trasmettere, con forza e convinzione”, sottolinea Francesco, direttore dello Spallanzani. “A maggior ragione in occasione del– rimarca – che quest’annoa quelli che trascorrevamo prima della. Tengo a ribadirlo, ancor più alle ...

