Come seguire la reunion di Harry Potter in streaming e diretta tv (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra le tante iniziative possibili per i 20 anni della saga cinematografica di Harry Potter, quella più desiderata sembrava anche quella impossibile, invece - magia! - si farà. Prepariamoci a seguire in diretta tv e streaming (per l'Italia su Sky e NOW) Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, la reunion del cast originale che verrà messa in onda e in linea la seria del 1° gennaio. Accanto a Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, compariranno (da Hogwarts) il regista Chris Columbus e tanti altri interpreti degli otto film della saga cinematografica dedicata al maghetto con cicatrice a forma di saetta: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tra le tante iniziative possibili per i 20 anni della saga cinematografica di, quella più desiderata sembrava anche quella impossibile, invece - magia! - si farà. Prepariamoci aintv e(per l'Italia su Sky e NOW)20th Anniversary: Return to Hogwarts, ladel cast originale che verrà messa in onda e in linea la seria del 1° gennaio. Accanto a Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, compariranno (da Hogwarts) il regista Chris Columbus e tanti altri interpreti degli otto film della saga cinematografica dedicata al maghetto con cicatrice a forma di saetta: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver ...

