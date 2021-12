Cesara Buonamici spiazza Alfonso Signorini in tv | gli scoop su Kabir Bedi e Pippo Baudo al Grande Fratello Vip

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nuovi clamorositravolgono questa avvincente edizione delVip. A fornirli èche, in collegamento con, ha di fatto spoilerato due notizie bomba per il reality:nuovo concorrente e l’ingresso diper una sorpresa a Katia Ricciarelli. La reazione del conduttore agli “spoiler” della giornalista è tutto un programma: il video del siparietto.: “È vero che arriva?” AlVip le sorprese non finiscono mai e anche ...

Clamorose sorprese in vista al Grande Fratello Vip versione 'maratona extralarge'. Vuoi vedere che nella casa di Cinecittà che ospita il reality di Canale 5 possa approdare? Sì, proprio la storica mezzobusto del Tg5 , volto amatissimo del telegiornale dell'ammiraglia Mediaset fin dai pionieristici tempi di Enrico Mentana e Lamberto Sposini . A ...Però, rispetto alla lunga parentesi da direttore del Tg5, in cui ha formato una vera e propria scuola di giornalisti poi affermatisi, come Emilio Carelli , Lamberto Sposini ,e tanti ...Katia Ricciarelli, arriva la sorpresa di Pippo Baudo: le anticipazioni del GF Vip Ci sono delle anticipazioni clamorose sul Grande Fratello Vip, svelate ...Nuovi clamorosi scoop travolgono questa avvincente edizione del Grande Fratello Vip. A fornirli è Cesara Buonamici che, in collegamento con Alfonso Signorini, ha di fatto spoilerato due notizie bomba ...