Calcio | Inzaghi | ' a Madrid per giocare con personalità e voglia di fare bene'

Madrid, 6 dic. - (Adnkronos) - "Domani è una partita importante. A Madrid l'Inter ha vinto una sola volta, ci saranno insidie e difficoltà. Veniamo a giocarcela con personalità, grandissima motivazione, voglia di far bene. Cercherò di prepararla nel migliore dei modi, poi vedremo cosa uscirà. È una partita a cui teniamo". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid.

